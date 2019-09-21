النيران الصديقة تمنح الفيصلي صدارة دوري المحترفين أمام الاتفاق

صحيفة الخليج الالكترونية حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي الفوز أمام مضيفه الاتفاق بهدف دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. شهد الشوط الأول ندية كبير بين الفريقين، حيث حاول نادي الاتفاق استغلال الدفعة المعنوية بوجوده في المركز الثالث لجدول الترتيب وتحقيق الانتصار، لكن لم تنجح محاولاته. ومع بداية الشوط الثاني، سجل على الخيبري لاعب نادي الاتفاق هدف بالخطأ في مرماه ليتقدم نادي الفيصلي بهدف دون رد. وبهذا الفوز ارتفع رصيد الفيصلي إلى 8 نقاط في صدارة ترتيب مسابقة دوري المحترفين، فيما تجمد رصيد الاتفاق عند 6 نقاط في المركز السادس.

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