شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع طالبين إثر حادث مرورى فى جازان السعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفى طالبين، بينما أصيب 5 أخرين، على إثر حادث مرورى تعرضوا له فى محافظة الحرث أخيرًا، وفيما خيم الحزن على ملامح الطلاب، وواست إدارة تعليم جازان ذوى المتوفين والمصابين.
ونقل مساعد المدير العام للتعليم بمنطقة جازان للشؤون المدرسية الدكتور خالد بن عطا عسيرى، تعازى وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ لأسرة الطالبين خالد على جدع وعبد العزيز محمد هزازى اللذين توفيا إثر حادث مرورى.
جاء ذلك خلال زيارته لأسرة الطالبين في محافظة الحرث برفقة عدد من القيادات التعليمية بالمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصرع طالبين إثر حادث مرورى فى جازان السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.