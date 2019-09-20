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التحالف العربى يشن عملية عسكرية شمال الحديدة فى اليمن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة الإخبارية أن التحالف العربى شن عملية عسكرية شمال مدينة الحديدة الساحلية فى اليمن ضد "أهداف عسكرية مشروعة".

وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع التى تستهدفها العملية.

 

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