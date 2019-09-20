شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يشن عملية عسكرية شمال الحديدة فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت قناة الإخبارية السعودية أن التحالف العربى شن عملية عسكرية شمال مدينة الحديدة الساحلية فى اليمن ضد "أهداف عسكرية مشروعة". وطلب التحالف من المدنيين عدم الاقتراب من المواقع التى تستهدفها العملية.

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