شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية تنضم لمعيار صندوق النقد الدولى لنشر الإحصاءات الرسمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية اليوم الخميس إن المملكة انضمت إلى المعيار الخاص لصندوق النقد الدولى (‭SDDS‬) لنشر البيانات الحكومية الاقتصادية والمالية. ونقلت الوكالة عن وزير المالية السعودى محمد الجدعان قوله "انضمام المملكة لهذا المعيار خطوة مهمة فى المسار الذى تنتهجه حكومة المملكة لتعزيز الإفصاح المالى والشفافية وفقا للمعايير الدولية". Advertisements وقال الجدعان "هذا المعيار سيسهم فى توافر إحصاءات آنية وشاملة مما يؤدى إلى زيادة مستوى وصول البيانات إلى الأسواق المالية للمساعدة على اتخاذ قرارات الاستثمار بالمملكة". وتسعى السعودية لتنويع اقتصادها بتقليص الاعتماد على النفط، فى إطار (رؤية 2030) وهى خطة إصلاح يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

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