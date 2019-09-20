بارزاني: حل المشكلات مع بغداد سيمكّننا من تقديم أفضل الخدمات

أربيل (العراق)/ علي محمد/ الخليج 365

قال رئيس وزراء كردستان في شمال العراق، مسرور بارزاني، الخميس، إن حل المشكلات مع الحكومة الاتحادية ببغداد، سيمكّن حكومة الإقليم من تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها.

جاء ذلك في كلمة ألقاها بارزاني بحفل تخرج الدفعة الاولى من طلبة الجامعة الأمريكية في مدينة دهوك (شمال)، بحضور رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، ورئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، بالاضافة إلى عدد من المسؤولين في بغداد وأربيل.

وقال بارزاني، إن "حل المشكلات مع بغداد سيمكّن حكومة الإقليم من تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها في كل القطاعات بصورة عامة، وقطاع التعليم العالي بصورة خاصة".

وتعهد بارزاني، وهو رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في دهوك، بـ"دعم العملية التعليمية والتربوية في الإقليم".

ودعا الحكومة الاتحادية إلى التعاون في هذا المجال‎، وذلك بتحسين العلاقات وحل المشكلات بين الجانبين.

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والأربعاء، أعلن الرئيس العراقي برهم صالح، وبارزاني، في ختام اجتماع لهما بأربيل، وجود فرصة مواتية تمهد لحل جذري للخلافات بين بغداد وأربيل.

كما أصدر بارزاني قرارا بتكليف وزير الإقليم خالد شواني، بإدارة ملف الحوار بين حكومتي الجانبين.

واتفقت الحكومة الاتحادية مع حكومة الإقليم، خلال الفترة الماضية، على وضع آليات عملية لبحث تفاصيل الملفات العالقة، عبر تشكيل لجان فنية من الوزارات المعنية، تحت إشراف اللجنة العليا المشتركة.

وتعتبر ملفات المناطق المتنازع عليها، والقضايا المالية والموازنة، والنفط والغاز، من أبرز المسائل العالقة بين الجانبين.

وفي يوليو/ تموز الماضي، زار بارزاني بغداد على رأس وفد حكومي رفيع، والتقى الرئاسات الثلاث (الجمهورية والحكومة والبرلمان)، في زيارة وصفها بـ"الإيجابية".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.