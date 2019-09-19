دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف Nokia 7.2 في الهند بكاميرة ثلاثية وسعر يبدأ من 260 دولار تقريباً ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة HMD عن أحدث هواتفها المتوسطة Nokia 7.2 الذي يأتي بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع شاشة PureDisplay، والذي ينطلق بسعر يبدأ من 260 دولار.

يأتي هاتف Nokia 7.2 بشاشة PureDisplay بحجم 6.39 إنش، وبجودة عرض Full HD بلس، كما تضم الشاشة نتوء القطرة الذي يأتي بمستشعر 20 ميجا بيكسل في الكاميرة الأمامية، كما تأتي الشاشة بمعالج مرئي للبيكسل يعمل على رفع جودة عرض في محتوى الفيديو إلى HDR في الوقت الفعلي للعرض.

أيضاً تدعم شاشة Nokia 7.2 ما يصل إلى مليار من ظلال الألوان، كما تأتي بأعلى تابين مع نطاق ديناميكي واسع، وتتميز الشاشة بنسبة سطوع 500nit، مع ميزة تحسين التباين التي تدعم المستخدم بشكل جيد في عرض المحتوى حتى مع الإضاءة المحيطة الساطعة.

ويدعم هاتف Nokia 7.2 رقاقة معالج Snapdragon 660 مع ذاكرة عشوائية 6 جيجا بايت رام، كما يعمل الهاتف بنظام تشعيل Android 9.0 Pie الذي يدعم الترقية أيضاً لنظام Android 10.

ويأتي المستشعر الرئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 48 ميجا بيكسل مع تقنية ZEISS ، وأيضاً تقنية Quad Pixel، ومميزات الذكاء الإصطناعي التي تشمل نمط Portrait، مع ميزة تصوير bokeh بأسلوب ZEISS مثل نمط ZEISS Modern، ونمط ZEISS Swirl، ونمط ZEISS Smooth، حيث تقدم عدسات ZEISS في هذه الأنماط تأثيرات بصرية عالية الدقة، كما تعمل على تطبيق الضبابية بدقة أعلى.

Advertisements

من جانب أخر تدعم تقنية الذكاء الإصطناعي نمط ليلي بكفاءة أفضل في التصوير، يعمل على دمج الإطارات لدعم وضوح أعلى، كما يدعم إستشعار حمل الهاتف باليد أو تثبيت الهاتف على حامل ليعمل على ضبط التعرض وفقاً لحالة تثبيت الهاتف.

ويأتي المستشعر الثاني في الكاميرة الخلفية بدقة 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة 118 درجة، بينما يأتي المستشعر الثالث بدقة 5 ميجا بيكسل لعمق التصوير، أيضاً تأتي الكاميرة الأمامية بدقة 20 ميجا بيكسل مع عدسات ZEISS وأيضاً تقنية Quad Pixel.

HMD تقدم أيضاً هاتف Nokia 7.2 بتصميم من البولمير الذي يتميز بقوة أعلى من البولي كربون، ووزن أخف من الألومينوم، كما يأتي الهاتف بطبقة حماية من زجاج Corning Gorilla Glass 3 في جهتي الهاتف، ويضم مستشعر للبصمة في الجهة الخلفية، كما تأتي بطارية الهاتف بقدرة 3500 mAh.

المصدر

هذا الموضوع الإعلان الرسمي عن هاتف Nokia 7.2 في الهند بكاميرة ثلاثية وسعر يبدأ من 260 دولار تقريباً ظهر على التقنية بلا حدود.