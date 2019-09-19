دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع هواوي تكشف عن جهاز تلفاز Vision TV بدقة 4K ونظام تشغيل Harmony OS ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت العملاق الصيني هواوي اليوم عن جهاز تلفاز Vision TV بدقة 4K ونظام تشغيل Harmony OS، والذي يتوفر باثنان من النماذج بحجم 65 إنش و75 إنش في البداية، على أن تطلق نماذج أخرى لاحقاً بحجم 55 إنش و85 إنش.

يأتي جهاز تلفاز هواوي بتقنية quantum dot في الألوان، كما يتميز بإطار معدني نحيف، ويضم كاميرة منبثقة لمكالمات الفيديو، أو مؤتمر الفيديو أيضاً، والتي تختفي داخل جهاز التلفاز في حالة عدم الإستخدام.

وينطلق جهاز تلفاز هواوي Vision TV بنظام تشغيلها الجديد Harmony OS، والذي يدعم الإتصال بأجهزة البيت الذكي، ويدعم منصة HiLink، كما يأتي الجهاز بتقنية الذكاء الإصطناعي، ويتصل بمكبرات صوتية ذكية لدعم إلقاء الأوامر الصوتية، كما يأتي الجهاز بميزة التعرف على الوجه وقدرة على تتبع وجه المستخدم.

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جهاز Vision TV يأتي بنمط خاص لحماية عيون الأطفال عن طريق فلترة الضوء الأزرق المنبعث من الشاشة، أيضاً تأتي وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالجهاز بلوحة لمس كما يدعم الشحن عن طريق منفذ USB C.

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هذا الموضوع هواوي تكشف عن جهاز تلفاز Vision TV بدقة 4K ونظام تشغيل Harmony OS ظهر على التقنية بلا حدود.