وظائف صحية وإدارية شاغرة بـ«طبية الملك سعود»

صحيفة الخليج الالكترونية أعلنت المدينة الطبية الجامعية في جامعة الملك سعود، عن حاجتها لشغل وظائف صحية وإدارية للرجال والنساء، من حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

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