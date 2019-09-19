الأمير سلطان بن سلمان يروي تفاصيل جديدة حول نشأته في بيت والده .. ويتحدث عن خادم الحرمين

صحيفة الخليج الالكترونية

سرد الأمير سلطان بن سلمان ، رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء ، بعض الذكريات مع والده خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز .

لحظات ملكية

وقال بن سلمان ، في فيديو نشره حساب التواصل الحكومي على تويتر ، أن خادم الحرمين كان حريصا على أن ينشأوا على الاختلاط بالناس، وألا يعيشوا معزولين مع مدرس خاص في “زاوية ملكية” أو في “لحظات ملكية” كما يسميها الناس.

مدارس الأنجال

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وأوضح أنه وإخوته نشأوا في “مدارس الأنجال” التي تحولت إلى معهد العاصمة النموذجي، وكانت مدارس مفتوحة، وفيها كل الأسر وكل الناس، وتعرف على زملاء من كل سكان الرياض، وكل الأهالي حاضرة وبادية، من خلال المدارس العامة وليست الخاصة.

بيت مفتوح

وكشف أنه نشأ وتربى في بيت مفتوح، تأتي إليه الناس كل يوم، وأن خادم الحرمين الشريفين كان لديه نظام مهم جدا، وهو رعايته لأولاده، وكان يجتمع معهم على الغداء، وهو ما يسمى “جمعَة الغداء” عند كل الأسر، كما كان خادم الحرمين موجودا معهم في البيت دائما.

اللحظات الذهبية

وأشار إلى أن الملك سلمان عوّدهم على الجلوس مع كبار القوم، فكان عمره 8 أو 9 سنوات ويجلس مع رجال شاركوا مع الملك عبد العزيز في توحيد المملكة، فكانت هذه اللحظات هي “اللحظات الذهبية”.