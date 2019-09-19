شكرا لقرائتكم خبر عن العربية للطيران تدشن رحلاتها المباشرة بين الشارقة وفيينا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
بدأت "العربية للطيران" أول وأكبر شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تسيير رحلاتها المباشرة بين إمارة الشارقة والعاصمة النمساوية فيينا بمعدل أربع رحلات أسبوعيا وصولا الى رحلة واحدة يوميا اعتبارا من منتصف ديسمبر المقبل.
ودشن عادل العلي الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران" وجوليان جاغر الرئيس التنفيذي المشارك والمدير التنفيذي للعمليات في مطار فيينا المسار الجديد رسميا خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في فيينا.
وقال عادل العلي " يسعدنا البدء بتسيير رحلاتنا المباشرة بين الشارقة وفيينا والتي ستوفر لعملائنا في دولة الإمارات والنمسا فرصة لاستكشاف البلدين ونغتنم هذه الفرصة لنتوجه بالشكر إلى مطار فيينا الدولي على الدعم المتميز ونتطلع قدما إلى شراكة طويلة الأمد".
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