السراج: حفتر لم يعد شريكا في الحل

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وشدد السراج في لقاء مع رئيس حكومة إيطاليا الجديدة، جوزيبي كونتي في روما، على حرصه لدحر العدوان وإنهاء مشروعه لعسكرة الدولة؛ وفقا للموقع الإلكتروني "ليبيا الأحرار".
© Sputnik . Vladimir Trefilov
وأوضح كونتي في اللقاء المنعقد في روما، أنه لا حل عسكريا للأزمة الليبية، معربا عن حرص إيطاليا على إيجاد حل سياسي لتحقيق الاستقرار وتنمية وتطوير علاقات التعاون مع ليبيا.
ورحب رئيس حكومة إيطاليا بمبادرة السراج التي من شأنها عقد ملتقى ليبيا يفضي إلى حل شامل يتفق عليه الليبيون ـ وفق المكتب الإعلامي للسراج.
وأثنى كونتي على دور حكومة الوفاق الفعال في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه، ودور البحرية الليبية في مكافحة الهجرة وإنقاذ المهاجرين، بالرغم من وضع الأزمة الراهن وكل الصعوبات.
كما تناولت المحادثات ملفات تتعلق بدعم ليبيا في مجال الخدمات والبنية التحتية، واستمرار التنسيق المشترك في مواجهة الهجرة غير الشرعية، واستمرار وتكثيف دعم خفر السواحل بتوفير البرامج التدريبية والإمكانيات اللازمة التقنية والفنية.
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