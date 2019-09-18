شحنة مساعدات تركية لمتضرري السيول في السودان

الخرطوم/ عمر أردم/ الخليج 365

أعلن الهلال الأحمر التركي، وصول شحنة جوية من المساعدات الإنسانية التركية إلى السودان، لصالح المتضررين من الفيضانات والسيول التي تتعرض لها السودان منذ يونيو/ حزيران الماضي.

وقال رئيس فريق الهلال الأحمر التركي سردار يلماز، إن طائرة شحن عسكرية من طراز (A400M) تابعة للقوات الجوية التركية، هبطت اليوم الأربعاء في مطار الخرطوم الدولي، وعلى متنها مساعدات إنسانية لصالح المتضررين السودانيين من الفيضانات.

وأضاف يلماز، لمراسل الخليج 365، أن شحنة المساعدات الإغاثية تحتوي على مواد تنظيف و600 طرد غذائي، و600 بطانية و160 خيمة.

وأشار أن المساعدات الإغاثية جرى جمعها بالتعاون مع العديد من المنظمات الإنسانية في تركيا، وأن فرق الهلال الأحمر ستعمل على وجه السرعة لإيصال المساعدات إلى المتضررين.

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والثلاثاء، أطلق منبر المساعدات الإنسانية، حملة إغاثية للمناطق المنكوبة جراء السيول والفيضانات في السودان، أُعلن عنها في مؤتمر صحفي في إسطنبول.

والأحد الماضي، أعلنت وزارة الصحة السودانية، في بيان، ارتفاع ضحايا السيول والأمطار التي تجتاح مناطق في البلاد، منذ يونيو/حزيران، إلى 85 قتيلا، و133 مصابا.

ومنذ يونيو/حزيران الماضي، تشهد معظم الولايات السودانية أمطارا وسيولا غزيرة أدّت إلى انهيار منازل، كما أدّت إلى قطع الطريق الرئيس الرابط بين العاصمة الخرطوم ومدينة الأبيض (وسط).

ومن المتوقع أن يستمر موسم الأمطار حتى أكتوبر/تشرين الأول المقبل، مع هطول أمطار أعلى من المتوسط في التوقعات، فيما لا يزال احتمال حدوث فيضانات مفاجئة مرتفعا.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.