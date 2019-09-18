تونس.. نمو عائدات السياحة 25 بالمئة في 8 شهور

تونس/ عادل الثابتي/ الخليج 365
نمت عائدات السياحة التونسية بنسبة 25 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول 8 شهور من 2019، مقارنة مع الفترة المقابلة من 2018.
وأظهرت بيانات لوزارة السياحة التونسية، الأربعاء، أن مداخيل السياحة التونسية، بلغت 1.376 مليار دولار، حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي.
وقال بيان للوزارة نقلته الوكالة الرسمية للأنباء (وات)، إن عدد الوافدين بلغ 6 ملايين و618 ألف سائح، بزيادة بلغت 14.9 بالمائة، على أساس سنوي.
وصعدت السياحة المغربية الوافدة إلى تونس بنسبة 17.4 بالمئة، حتى نهاية أغسطس/ آب الماضي إلى 3 ملايين و239 ألف سائح.
وتطور عدد السياح الجزائريين بنسبة 8.7 بالمئة على أساس سنوي، إلى مليون و872 الف سائح، بينما ارتفعت السياحة الليبية بنسبة 32.9 بالمئة إلى مليون و306 ألاف سائح.
وكان وزير السياحة، روني الطرابلسي، توقع في وقت سابق أن يبلغ عدد السياح الوافدين إلى تونس 9 ملايين سائح خلال 2019.
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