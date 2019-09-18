عباس يطلع وزيرة خارجية النرويج على الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأربعاء، في مقر إقامته في العاصمة النرويجية أوسلو، وزيرة خارجية النرويج ايني إريكسون.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن عباس أطلع الوزيرة إريسكون، على آخر مستجدات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والتطورات السياسية.
وأضافت أنه "ثمّن، الدور الكبير الذي تقوم به النرويج في تقديم الدعم السياسي والاقتصادي للشعب الفلسطيني، إضافة إلى دورها الهام في تنسيق مساعدات الدول المانحة المقدمة له".
ووصل عباس، مساء اليوم، النرويج في زيارة رسمية تستمر ثلاثة أيام.
ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفلسطيني بولي العهد النرويجي القائم بأعمال الملك، ورئيس الوزراء، كما سيزور البرلمان النرويجي.
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