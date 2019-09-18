ماكرون يرجئ اجتماعه بحمدوك لأسباب "طارئة"

الخرطوم / أحمد عاصم /الخليج 365

أرجأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعه برئيس الحكومة السودانية عبدالله حمدوك، الذي كان مقررًا، الخميس، لأسباب "طارئة" تتعلق بجدول أعماله، وفق بيان فرنسي.

وعاد حمدوك إلى الخرطوم، قادماً من القاهرة، بعد تأجيل الزيارة، حيث كان من المقرر أن يتوجه مباشرة إلى باريس.

وقالت وكالة الأنباء السودانية إن حمدوك أنهى زيارة رسمية للقاهرة قبل أن يعود للخرطوم.

وقالت سفارة باريس بالخرطوم، في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه "لأسباب طارئة (لم يحددها) في جدول أعمال رئيس الجمهورية الفرنسية، تم تأجيل اللقاء المقرر الخميس مع رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك".

وأضافت أن مشاورات تجري الآن لتحديد موعد جديد للقاء "في القريب العاجل".

وأعربت السفارة الفرنسية عن أسفها "للمضايقات التي سببها هذا التأجيل"، مؤكدة على رغبة ماكرون في استقبال حمدوك ودعم فرنسا "للتطورات المهمة في تاريخ السودان".

وأشارت إلى أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي للخرطوم مهدت لمرحلة جديدة في تطور العلاقات الثنائية بين البلدين.

والإثنين، أبدت فرنسا، استعدادها للعمل على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، خلال مباحثات أجراها وزير خارجيتها جان إيف لودريان، في الخرطوم.

Advertisements

ورفعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2017، عقوبات اقتصادية وحظرا تجاريا كان مفروضا على السودان منذ 1997.

لكن واشنطن لم ترفع اسم السودان من قائمة "الدول الراعية للإرهاب"، المدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته الزعيم الراحل لتنظيم القاعدة، أسامة بن لادن.

واختتم حمدوك، الأربعاء، زيارة إلى القاهرة ليوم واحد، وتعد مصر أول دولة عربية يزورها عقب تشكيله الحكومة الجديدة.

وفي 21 أغسطس/ آب الماضي، أدى حمدوك اليمين الدستورية رئيسا للحكومة، خلال المرحلة الانتقالية التي تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات.

ويأمل السودانيون أن ينهي الاتفاق بشأن المرحلة الانتقالية، الموقع في أغسطس/آب الماضي اضطرابات متواصلة في البلد منذ أن عزلت قيادة الجيش، عمر البشير من الرئاسة أبريل/ نيسان الماضي. –

.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.