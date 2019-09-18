روسيا تعلن استعدادها المشاركة في تحقيق دولي بشأن هجمات أرامكو بالسعودية

الرياض/ الخليج 365-

أبلغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مساء الأربعاء، استعداد بلاده المشاركة في تحقيق دولي بشأن الهجمات التي استهدفت منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو"، شرقي المملكة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه بوتين مع بن سلمان، اليوم، عقب إعلان السعودية أن لديها أدلة على تورط إيران في هجمات أرامكو، وفق وكالة الأنباء الرسمية السعودية.

وأعلن بوتين "استعداد بلاده للمشاركة مع الخبراء الدوليين في التحقيق لمعرفة مصدر تلك الهجمات".

كما أعرب عن إدانته الشديدة للاعتداءات التي طالت البنية التحتية الاقتصادية بالمملكة، خاصة وهي تؤثر على الإمدادات النفطية للأسواق العالمية.

وبدوره أكد ولي العهد السعودي رغبة بلاده في إجراء تحقيق بمشاركة دولية ليطمئن المجتمع الدولي إلى سلامة إجراءاته.

كما تطرق الاتصال الهاتفي إلى "بحث السبل الكفيلة لاستقرار أسواق الطاقة بما يدعم الاقتصاد العالمي"، حسب المصدر ذاته.

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وفي وقت سابق الأربعاء، أعلنت السعودية أن لديها أدلة على تورط إيران في الهجوم على منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، تركي المالكي، في مؤتمر صحفي، إن "مسيرات (طائرات بدون طيار) إيرانية الصنع من طراز دلتا-ونج، شاركت في الهجوم على أرامكو (...) والهجوم جاء من الشمال للجنوب وبالتأكيد كان مدعومًا من إيران".

والأربعاء، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر صحفي، أن فريقاً من خبراء المنظمة في طريقهم إلى السعودية للتحقيق في الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو.

والسبت الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو" هما بقيق وخريص شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة الحوثي.

ويعد هذان المجمعان القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.

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