ليبيا تفرج عن اثنين من أصل 3 أردنيين محتجزين منذ أكثر من عام

عمان/ ليث الجنيدي/ الخليج 365
أعلن الأردن، الأربعاء، أن السلطات الليبية أفرجت عن اثنين من أصل ثلاثة أردنيين محتجزين منذ أكثر من عام.
وقال المتحدث باسم الخارجية الأردنية، سفيان القضاة، في بيان، إن "الوزير (الخارجية) أيمن الصفدي قد تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الليبي، محمد الطاهر سياله، الأسبوع الماضي، أبلغه خلاله بقرار حكومة بلاده الإفراج عن المواطنين الأردنيين، الذين كانوا محتجزين لديهم".
وأضاف أن المواطنين المفرج عنهما (لم يعلن اسميهما)، سيعودان إلى المملكة، مساء الأربعاء.
وأعرب عن أمله بالإفراج قريبًا عن المواطن الثالث، خلال فترة زمنية قصيرة حسب ما وعد الجانب الليبي.
ولم تحدد الخارجية الأردنية أسباب احتجاز مواطنيها الثلاثة، كما لم يصدر عن الخارجية الليبية توضيح بخصوص الموضوع.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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