إسرائيل تعلن قتل فلسطينية "سحبت سكينا"

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيليد، إن امرأة مجهولة الهوية اقتربت من قوات الأمن عند مسلك المركبات على الحاجز متجاهلة نداءات القوات التي طالبتها بالتوقف.
وأوضح روزنفيليد أن السيدة سحبت سكينا، قبل أن يتم إطلاق النار عليها.
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وأعلن مستشفى هداسا في القدس لاحقا وفاتها.
وفي أغسطس الماضي، تعرض جندي إسرائلي لعملية طعن على يد شابين فلسطينيين في مدينة قدس المحتلة، حسب ما أوردت فرانس برس.
وبعدها، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أطلق النار على فلسطينيين قاما بطعن جندي.
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