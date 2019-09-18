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إسرائيل تعلن قتل فلسطينية "سحبت سكينا"

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دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters امرأة مجهولة الهوية اقتربت من قوات الأمن أعلنت الشرطة ومصادر طبية إسرائيلية، الأربعاء، مقتل سيدة فلسطينية برصاص قوات الأمن بعد أن أشهرت سكينا عند حاجز قلنديا العسكري الذي يفصل القدس عن الضفة الغربية المحتلة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية، ميكي روزنفيليد، إن امرأة مجهولة الهوية اقتربت من قوات الأمن عند مسلك المركبات على الحاجز متجاهلة نداءات القوات التي طالبتها بالتوقف.

وأوضح روزنفيليد أن السيدة سحبت سكينا، قبل أن يتم إطلاق النار عليها.

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وأعلن مستشفى هداسا في القدس لاحقا وفاتها.

وفي أغسطس الماضي، تعرض جندي إسرائلي لعملية طعن على يد شابين فلسطينيين في مدينة قدس المحتلة، حسب ما أوردت فرانس برس.

وبعدها، قال الجيش الإسرائيلي في بيان إنه أطلق النار على فلسطينيين قاما بطعن جندي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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