الحكومة الألمانية تمدد وقف تصدير الأسلحة للسعودية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قال متحدث باسم الحكومة الألمانية اليوم الأربعاء إن برلين قررت تمديد حظر على تصدير الأسلحة للسعودية ستة أشهر أخرى. وأضاف "لن تكون هناك موافقة على طلبات (تصدير أسلحة) للسعودية حتى 31 مارس 2020". كانت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل قد أشارت أمس الثلاثاء إلى رغبتها في الالتزام بالحظر الذي فُرض بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي العام الماضي.

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