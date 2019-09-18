8 أسرار لحمية العمر الطويل

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

يعد اتباع نظام غذائي صحي من أكثر الطرق التي تساعد الإنسان على تعزيز الصحة العامة، والوقاية من الكثير من الأمراض التي قد تكون خطيرة في الكثير من الأحيان. ومن هذا المنطلق أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية مجموعة من الأسرار التي يمكن من خلالها الحفاظ على صحة جيدة والوقاية من الأمراض، وبالتالي إطالة العمر: 1- التركيز على الطعام النباتي تناول الطعام النباتي في معظم الأحيان، بالإضافة إلى القليل من السمك. اختر الأسماك والقشريات والرخويات التي تحتوي على نسبة عالية من أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 وفيتامين ب 12 (مثل السردين والسلمون والبطلينوس والروبيان). بعد عمر 65 عاماً، إذا بدأت بفقدان كتلة العضلات وقوتها ووزنها، أضف إلى نظامك الغذائي المزيد من الأسماك والفواكه والأطعمة الحيوانية مثل البيض والجبن والزبادي المصنوع من حليب الأغنام أو الماعز. 2- تناول كميات منخفضة من البروتين إذا كان عمرك أقل من 65 عاماً، احرص على انخفاض نسبة البروتين في نظامك الغذائي. ويُنصح بتناول 0.31 غرام إلى 0.36 غرام من البروتين لكل رطل من وزن الجسم في اليوم، ويفضل أن يكون معظمها من مصادر نباتية لتقليل الآثار السلبية للحوم على الأمراض وزيادة الآثار المغذية للنباتات. 3- التركيز على الدهون الجيدة والكربوهيدرات المعقدة حاول زيادة تناول الأطعمة التي تحتوي على الدهون الجيدة والكربوهيدرات المقعدة، وتقليل الدهون والسكريات الضارة. تشمل الأطعمة التي تحتوي على دهون غير مشبعة مفيدة، زيت الزيتون وسمك السلمون واللوز والجوز، بينما تشمل الأطعمة التي تحتوي الكربوهيدرات المعقدة، الخبز الكامل والبقوليات والخضروات وبعض الفواكه. يُنصح بتناول 3 ملاعق كبيرة من زيت الزيتون وأوقية واحدة من المكسرات يومياً. ４- تغذية الجسم الجسم لديه جيش من الخلايا التي تكون دائماً في حالة حرب ضد البكتريا والفيروسات، وعندما ينخفض استهلاك بعض العناصر الغذائية، فإن أنظمة الإصلاح والدفاع في الجسم تصبح بطيئة مما يسمح لتكاثر البكتريا والفيروسات والفطريات. وكضمان إضافي تناول مكملات الفيتامينات المتعددة وزيت السمك الذي يحتوي على أحماض أوميغا 3 كل يومين أو ثلاثة أيام. ５- تناول الأطعمة الطبيعية تناول أطعمة الأجداد الطبيعية مثل الخضروات والبقول، وتجنب الأطعمة التي لم تكن متوفرة في الماضي مثل الهوت دوغ والبرغر. لأن هذا سيساعدك على تجنب حالات مثل الحساسية والتهابات القولون والسكري. ６- تخفيض عدد الوجبات إذا كنت تعاني من زيادة الوزن أو تميل إلى زيادة الوزن بسهولة، فاقتصر على وجبتين في اليوم فقط: الإفطار والغداء، بالإضافة إلى وجبة خفيفة واحدة تحتوي على أقل من 5 غرام من السكر، أو تناول السلطة. إذا كان وزنك طبيعياً أو إذا كان وزنك ينخفض بسهولة، أو تجاوزت سن الخامسة والستين من العمر، فيجب عليك تناول ثلاث وجبات يومياً، بالإضافة إلى وجبة خفيفة منخفضة السكر والسعرات الحرارية. ７- تناول الوجبات خلال 12 ساعة احصر تناول الطعام خلال 12 ساعة في اليوم، يمكنك البدء في الساعة الثامنة صباحاً والإحجام عن الطعام في الثامنة مساء، وذلك لتتيح للجسم والدماغ فرصة للتجديد وإصلاح المشاكل بشكل صحيح. ８- الصيام إذا كنت تحت سن السبعين، اتبع نظاماً غذائياً يحاكي الصيام مرة أو مرتين كل شهر أو كل ستة أشهر بحسب طبيعة جسمك وحالتك الصحية، فالصيام يساعد الجسم على التخلص من السموم ويريح الجهاز الهضمي، ويحد من كميات السعرات الحرارية والسكريات التي تدخل إلى الجسم.

