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© REUTERS / ZOHRA BENSEMRA
قائلا: "لقد وضعنا استراتجية محكمة تم تنفيذها على مرحال وفق الدستور وقوانين الجمهورية إذ وجهنا هذه المؤامرة الخيطرة التي تهدف إلى تدمير الجزائر".
وأشاد رئيس أركان الجيش الجزائري بقيادة الجيش التي قررت مواجهة العصابة وإفشال مخططاتها الدنيئة. وأضاف بالقول: "تعهدنا أمام الله والوطن على مرافقة الشعب ومؤسسات الدولة ووفينا بالعهد".
وكان الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح، حدد الخميس 12 ديسمبر/ كانون الأول موعدا للانتخابات الرئاسية.
وبحسب وكالة الأنباء الجزائرية، أوضح بن صالح، في خطاب للأمة، أنه قرر في "إطار صلاحياته الدستورية المُخولة له تحديد تاريخ الانتخابات الرئاسية بيوم الخميس 12 ديسمبر 2019 ".
وأضاف: "آن الأوان اليوم ليُغلّب الجميع المصلحة العليا للأمة على كل الاعتبارات، كونها تعد القاسم المشترك بيننا، لأن الأمر يتعلق بمستقبل بلادنا ومستقبل أبنائنا".
وأوضح أنه "تطبيقا للأحكام الدستورية والتشريعية المرعية"، قام اليوم الأحد، بالتوقيع على مرسوم رئاسي الخاص بدعوة الهيئة الناخبة.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس أركان الجيش الجزائري: نجحنا في مواجهة مؤامرة خطيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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