شاهد.. قائمة لأكثر السيارات الرياضية ذات شهرة في العالم

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

سيارة فيراري

كتب متابعات_الخليج 365





نشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات قائمة لأكثر السيارات الرياضية ذات شهرة على موقع "أنستقرام"، بناء على عدد الهاشتاقات والمنشورات من مستخدمي الموقع.

قائمة لأكثر السيارات الرياضية

لامبورجيني

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وتصدرت لامبورجيني Aventador القائمة بعدد منشورات 3,309,068 منذ بداية عام 2019 الجاري.

وفي المركز الثاني جاءت سيارة أودي R8، التي حظيت بعدد منشورات بلغ 3,101,951 منذ بداية عام 2019.

والمركز الثالث جاءت سيارة أخرى تابعة لماركة لامبورجيني، وهي طراز Huracan، والتي حظيت بعدد من المنشورات بلغ 2,454,737.

وفي المركز الرابع جاءت فيراري 458، التي حظيت بعدد من المنشورات وصل لـ1,577,067.

وفي المركز الخامس جاءت سيارة لامبوريجيني Gallardo، التي حظيت بعدد منشورات وصل لـ1,246,387.