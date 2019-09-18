- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
الأربعاء 18 سبتمبر 2019
سيارة فيراري
كتب
متابعات_الخليج 365
نشر موقع "موتور وان" المختص بأخبار السيارات قائمة لأكثر السيارات الرياضية ذات شهرة على موقع "أنستقرام"، بناء على عدد الهاشتاقات والمنشورات من مستخدمي الموقع.
قائمة لأكثر السيارات الرياضية
لامبورجيني
وتصدرت لامبورجيني Aventador القائمة بعدد منشورات 3,309,068 منذ بداية عام 2019 الجاري.
وفي المركز الثاني جاءت سيارة أودي R8، التي حظيت بعدد منشورات بلغ 3,101,951 منذ بداية عام 2019.
والمركز الثالث جاءت سيارة أخرى تابعة لماركة لامبورجيني، وهي طراز Huracan، والتي حظيت بعدد من المنشورات بلغ 2,454,737.
وفي المركز الرابع جاءت فيراري 458، التي حظيت بعدد من المنشورات وصل لـ1,577,067.
وفي المركز الخامس جاءت سيارة لامبوريجيني Gallardo، التي حظيت بعدد منشورات وصل لـ1,246,387.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. قائمة لأكثر السيارات الرياضية ذات شهرة في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.