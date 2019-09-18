العراق: مقتل إرهابى وتفجير 6 عبوات ناسفة جنوب الفرات ووادى حوران

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خلية الإعلام الأمنى بالعراق، أمس الثلاثاء، مقتل إرهابى وتفجير 6 عبوات ناسفة جنوب الفرات ووادى حوران بالأنبار.

وذكرت الخلية - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية - أنه خلال المرحلة الخامسة من عملية "إرادة النصر"، تمكنت قوة من لواء حديثة التابع للحشد العشائرى ضمن قاطع قيادة عمليات الجزيرة، من قتل إرهابى وتدمير ٣ أوكار وسيارة وتفجير ٦ عبوات ناسفة". Advertisements

وأوضحت أن ذلك جاء خلال عملية بحث وتفتيش فى جنوب نهر الفرات ووادى حوران.

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