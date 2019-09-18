الإماراتي “هزاع المنصوري” يستعد ليكون أول رائد فضاء عربي ينطلق لمحطة الفضاء الدولية

الخليج - سكاي نيوز

يجري رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري وبديله سلطان النيادي، استعداداتهما الأخيرة في العاصمة الروسي موسكو، قبل الانطلاق إلى محطة الفضاء الدولية.

وخاض المنصور والنيادي وفقاً لـ “سكاي نيوز عربية”، اختبارات استمرت لأكثر من 6 ساعات متواصلة في مركبات متشابهة لتلك التي ستقلهما إلى الفضاء، وحصلا على علامات تقييم عالية.

ومن المتوقع أن ينطلق الطاقم المكون من 6 أشخاص من مركز بايكونور في كازاخستان يوم 25 من الشهر الجاري، في مهمة تستمر لمدة 187 يوماً في محطة الفضاء الدولية، وسيخوض المنصوري 15 تجربة عملية خلال مهمته في الفضاء.

من جانبه، عبّر هزاع المنصوري عن شعوره بالفخر والاعتزاز في هذه المهمة التاريخية، مشيراً إلى أن أمامه الكثير من المهمات خلال هذه الرحلة وهذه مسؤولية كبيرة.

ونشر هزاع عبر حسابه في “تويتر” صوراً لحديقة رواد الفضاء في بايكونور، والذي سيقوم بزراعة شجرة فيها قبل الانطلاق في مهمته، تماشياً مع التقليد المتبع أن يقوم رواد الفضاء بزرع شجرة قبل الانطلاق في مهمتهم نحو الفضاء.

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