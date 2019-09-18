إدارة الاتحاد تلغي عقد التشيلي خيمينيز صحيفة الخليج الالكترونية قررت إدارة نادي الاتحاد، الأربعاء، إنهاء عقد التشيلي لويس خمينيز لاعب الفريق الأول لكرة القدم بعد ساعات من خروج الفريق من بطولة دوري أبطال آسيا 2019 أمام الهلال.

وكتب النادي الغربي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي”تويتر”: مجلس الإدارة أنهى عقد لاعب الفريق الأول لكرة القدم لويس خمينيز”.

ولعب التشيلي مع الاتحاد مباراتين في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، أمام الرائد وضمك، و4 مباريات في دوري أبطال آسيا 2019 أمام ذوب آهن الإيراني، ذهاباً وإياباً، وأمام الهلال. 18/09/2019 8:03 ص لا يوجد وسوم وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://www.al-khaleeg.com/275245.html

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر إدارة الاتحاد تلغي عقد التشيلي خيمينيز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.