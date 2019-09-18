شركة جوجل تكشف عن هاتفها الجديد بيكسل 4

الأربعاء 18 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

تستعد شركة "جوجل" للكشف عن مجموعة جديدة من الأجهزة، بما فى ذلك هاتفها الذكي الجديد "بيكسل 4"، خلال حدث تنظمه الشهر المقبل في نيويورك.



وفي رسالة حصلت عليها وكالة فرانس برس، دعت الشركة وسائل الإعلام إلى الحضورلمعاينة ما لديها من جديد في 15 أكتوبر، ويُرجح أن يكون المنتج الأبرز في هذا الحدث هاتف "بيكسل 4" الذكي، الذي يمكن استخدامه جزئيا من دون اللمس، بمجرد القيام بحركات في اليد يرصدها نظام استشعار.

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وبحسب تفاصيل كشفت عنها الشركة في نهاية يوليو، يمكن فتح القفل على الجهاز من خلال خاصية التعرف إلى الوجه، غير أن "جوجل" لن تنقل البيانات الشخصية المرتبطة بهذه الخاصية إلى خدمات أخرى.

ومن شأن دمج تقنية مسماة "سولي"، وهو رادار يعمل فريق "بيكسل" على تطويره منذ خمس سنوات، أن يشكل الابتكار الرئيسي في هذا الجهاز الجديد، كذلك تكشف "جوجل" في الحدث المنتظر منتصف الشهر المقبل عن منتجات أخرى بينها جهاز الكمبيوتر المحمول "بيكسل بوك" الذي أطلقته في 2017.

ويأتي إعلان "جوجل" بعدما كشفت منافستها أبل الثلاثاء الماضي عن مجموعتها الجديدة من هواتف "آي فون" والجيل الجديد من أجهزة "آي باد" اللوحية وساعة "آبل ووتش" الذكية.