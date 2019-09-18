«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتعديل نظام التأمين الصحي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي الذي عقد بمكتب سمو الحاكم.

تناول الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات والقضايا المطروحة على جدول أعمال الجلسة، والموافقة على جملة من القرارات بما يصب في خدمة التنمية الشاملة ويحقق رؤية إمارة الشارقة.

وبعد التصديق على محضر الجلسة السابقة، اعتمد المجلس التوصيات المقدمة من دائرة الموارد البشرية حول عدد من موظفي حكومة الشارقة الملتحقين بالدراسات العليا في جامعات متنوعة حول العالم، والتي من شأنها دعم مسيرتهم العلمية وتطوير معارفهم ومؤهلاتهم بما يخدم تأدية مهامهم الوظيفية.

وأصدر المجلس القرار رقم (26) لسنة 2019 بتعديل قرار المجلس التنفيذي رقم (19) لسنة 2018 بشأن نظام التأمين الصحي في إمارة الشارقة، وتضمن القرار عدداً من المواد القانونية التي تنظم العمل في نظام التأمين الصحي وحفظ حقوق المستفيدين منه.

واطلع المجلس على العرض المرئي المقدم من دائرة التخطيط والمساحة حول مشروع تأهيل السوق القديم بمدينة خورفكان، حيث أوضح المهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة، أنه بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة كانت الدائرة قد أنهت المرحلة الأولى من تأهيل السوق القديم، التي افتتحها سموه في إبريل الماضي والمتضمنة ترميم عدد من المحال التجارية والمباني وتحسين الواجهات ورصف الطرق وتنفيذ مواقف للسيارات.

وأضاف رئيس الدائرة أن المرحلة الثانية ستضم ترميم عدد من البيوت وتنفيذ مجموعة من الأنشطة والمرافق، التي من شأنها إحياء السوق اقتصادياً واجتماعياً وترفيهياً، واختتم العرض بتقديم عدد من التوصيات التي وجه المجلس برفعها إلى صاحب السمو حاكم الشارقة.