شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب وبريطانيا يجريان الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولى المغربى ناصر بوريطة، اليوم الثلاثاء، فى العاصمة الرباط، مع وزير الدولة البريطانى لملف الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أندرو موريسون، القضايا الإقليمية فى منطقة شمال إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وغرب إفريقيا، وكيفية التنسيق مستقبلًا حول هذه القضايا داخل المنظمات الإقليمية والدولية.
وذكرت وكالة الأنباء المغربية، أن الوزيرين المغربى والبريطانى ترأسا أعمال الجولة الثانية من الحوار الاستراتيجى بين البلدين، موضحة أن الجانب المغربى أعلن عن قرب التوقيع على اتفاق تجارى بين البلدين لما بعد "بريكست"، من شأنه خلق فرص أكبر للمبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة.
كما بحث الجانبان أيضاً خطوات إرساء شراكة استراتيجية حقيقية تشمل مختلف المجالات.
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