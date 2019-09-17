فوز قيس سعيد ونبيل القروي في الجولة الاولى من انتخابات الرئاسة التونسية

قالت هيئة الانتخابات المستقلة في تونس يوم الثلاثاء إن أستاذ القانون قيس سعيد وقطب الإعلام نبيل القروي المحتجز بتهمة غسل الأموال فازا في الجولة الأولى من انتخابات الرئاسة التي أجريت يوم الأحد.
وحصل سعيد على 18.4 بالمئة من الأصوات بينما جاء القروي في المركز الثاني بنسبة 15.6 بالمئة.
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