شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة: رشوة «الموظف العام» جريمة كبرى.. عقوبة صارمة تنتظر مرتكبها والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت النيابة العامة أن مجرد عرض رشوة أو الوعد بها تجاه موظف عام أو من هو في حكمه لحمله على الإخلال بواجبات وظيفته ولم تقبل منه، تقوم بموجبه جريمة عرض رشوة بحق من عرضها أو وعد بها ولم تقبل منه.
وأضافت النيابة، في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”، أن هذه الجريمة الكبرى موجبة للمساءلة الجزائية طبقاً لأحكام المادة التاسعة من نظام مكافحة الرشوة.
وأضافت أن عقوبة هذه الجريمة السجن مدة تصل إلى عشر سنوات، وبغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
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