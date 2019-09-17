العاهل السعودي يؤكد القدرة على التعامل مع استهداف منشآت النفط

الرياض/ الخليج 365

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الثلاثاء، إن بلاده قادرة على مواجهة آثار الاعتداءات "الجبانة" التي استهدفت منشأتي "أرامكو" السبت الماضي.

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع لمجلس الوزراء السعودي، تعليقًا على استهداف منشأتين نفطيتين تابعتين لشركة "أرامكو" بطائرات مسيرة، شرقي البلاد.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية، رحب العاهل السعودي بكل من أدان الاعتداء "التخريبي" الذي استهدف معملين تابعين لشركة البترول الأكبر في العالم.

وأكد "قدرة المملكة على التعامل مع آثار مثل هذه الاعتداءات الجبانة".

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وأضاف أن تلك الاعتداءات "لا تستهدف المنشآت الحيوية للمملكة فحسب، إنما تستهدف إمدادات النفط العالمية، وتهدد استقرار الاقتصاد العالمي".

والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتين تابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة.

فيما تبنت جماعة "الحوثي" اليمنية المسؤولية عن الهجوم، وقالت إنه استهدف مصفاتين نفطيتين بـ10 طائرات مسيرة، قبل أن تتحدث الإثنين عن استخدام طائرات بمحركات جديدة ومختلفة.

بينما قال التحالف العربي باليمن بقيادة السعودية، إن الهجوم على المنشأتين لم يتم من الأراضي اليمنية وإنه تم بأسلحة إيرانية، فيما نفت طهران اتهامات أمريكية لها بالوقوف وراء الهجوم.

والإثنين، أعلنت الرياض اعتزامها دعوة خبراء دوليين وأممين للمشاركة بتحقيقات الهجوم على المنشأتين، مشيرةً إلى حدوث ضرر في إنتاجها النفطي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.