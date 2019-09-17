مباحثات تركية أردنية لتعزيز السياحة بين البلدين

عمان / ليث الجنيدي / الخليج 365

عقد وزير الثقافة والسياحة التركي محمد نوري أرصوي مع وزيرة السياحة الأردنية مجد شويكة، الثلاثاء، مباحثات ثنائية تناولت سبل تعزيز التعاون بين البلدين في القطاع السياحي.

المباحثات جرت بالعاصمة الأردنية عمان التي وصلها الوزير أرصوي في وقت سابق اليوم.

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وبحث الوزيران سبل تعزيز التعاون في مجال السياحة، وأطلع كل منهما الآخر على تجارب بلده في المجال السياحي.

حضر المباحثات الوفد المرافق للوزير التركي، وسفير أنقرة لدى المملكة مراد قرة غوز، فيما حضر عدد من مسؤولي وزارة السياحة الأردنية، ومدير هيئة تنشيط السياحة عبد الرزاق عربيات.

كان أرصوي وصل الأردن صباح اليوم، في زيارة رسمية تستمر ليوم واحد.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.