دراسة: شرب الشاي بانتظام يحسّن التواصل داخل الدماغ

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الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
متابعات_الخليج 365
كشفت نتائج دراسة أولية اختلافات في الوصلات العصبية بين خلال الدماغ بين من يشربون الشاي بانتظام ومن يشربونه نادراً. وتبين أن الشاي يساعد على تحسين الاتصال بين خلايا وأجزاء الدماغ.
وعلى الرغم من أن الدراسة التي أجريت في جامعة سنغافورة تتطلّب مزيداً من البحث لتأكيد نتائجها، إلا أنها تتسق مع نتائج أخرى لاحظت أن شرب الشاي بانتظام يرتبط بانخفاض الاكتئاب لدى كبار السن.
ورصد فريق البحث في الدراسة الحديثة أن خطوط الاتصال في أدمغة من يشربون الشاي بانتظام أكثر تنظيماً وكفاءة.
ويساعد ذلك الأداء الاتصالي الجيد داخل الدماغ على تطوير الشعور بالذات، وتحسين التعاطف والتفكير الأخلاقي، وتخيّل المستقبل.
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