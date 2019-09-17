دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة طرح Wi Fi 6 – الجيل الجديد من تقنية الاتصال اللاسلكية

أعلن تحالف شبكة Wi-Fi العالمية ” Wi-Fi Alliance” والذي يجمع كبرى شركات الهواتف، إطلاق تقنية الاتصال اللاسلكية Wi-Fi 6 رسميًا.

تنطلق تقنية Wi-Fi 6 والتي تمثل آخر التطورات في تقنية الاتصال اللاسلكية، لتكون متاحة للاعتماد من شركات الأجهزة الاستهلاكية لاستخدام العام. وذلك بعد إعلان منظمة تحالف شبكة Wi-Fi أو ” Wi-Fi Alliance”عن إطلاق برنامج اعتماد الأجهزة التي تدعم التقنية بشكل رسمي.

وتهدف التقنية الجديدة إلى تقديم عدة إضافات تعمل على جعل الاتصال اللاسلكي أكثر كفاءة، وكذلك تسريع نقل البيانات بين الأجهزة.

وتُعد أبرز المزايا الإضافية في التقنية، قدرتها على تسريع عملية الاتصال ونقل البيانات بسلاسة في حال وجود الكثير من المستخدمين على نفس الشبكة في المكان المحدد، والتي بالعادة يعاني منها الغالبية كلما ارتفع عدد المستخدمين في المكان.

وبجانب ذلك، فإن السرعة القصوى للاستفادة من البيانات ارتفعت من 3.5 جيجابايت بالجيل السابق إلى 9.6 جيجابايت مع الجيل الحالي.

كانت شركات التقنية وخاصة الهواتف الذكية تُعلن دعم تقنية Wi-Fi 6 في أجهزتها منذ بداية العام لكن دون اعتماد حقيقي.

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لتأتي الآن منظمة تحالف Wi-Fi وتبدأ برنامج الاعتماد للتقنية الجديدة ووضع مصداقية أمام الشركات والمستخدمين حول الأجهزة المعتمدة من الجيل الجديد، والتي ستبدأ بكل حال مع أجهزة جالكسي نوت 10 التي انطلقت الشهر الماضي والتي دعمتها سامسونج بأحد الأدوات التي تساعد على تبني التقنية.

وستكون هواتف آيفون 11 وآيفون 11 برو الجديدة من أوائل الهواتف التي تستخدم التقنية بشكل رسمي مع إطلاقها للمستهلكين رسميًا.

فيما سننتظر الأجهزة الجديدة القادمة التي ربما تدعم التقنية قريبًا، وربما تكون سلسلة ميت 30 برو وجوجل بيكسل 4 بينها.

المصدر:

Wi-Fi Alliance

التدوينة طرح Wi-Fi 6 – الجيل الجديد من تقنية الاتصال اللاسلكية ظهرت أولاً على عالم التقنية.