دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة

كما كان منتظراً أعلنت شركة ون بلس أنها ستكشف عن الهواتف الجديد OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro في حدث ضخم ستقيمه الشركة في الهند يوم 26 سبتمبر الجاري.

الشركة أيضاً اعلنت أن ستعقد حدثاً آخر في لندن يوم 10 أكتوبر القادم لإطلاق السلسة الجديدة من هواتف 7T في المملكة المتحدة وأوروبا.

مواصفات ون بلس 7T و وون بلس 7T تحدثنا عنها كثيراً خلال الأيام الماضية حيث تتشابه الجهازين في بعض الاشياء ولكن هناك بعض الاختلافات وتشمل التصميم وحجم الشاشة ودقتها والبطارية والكاميرات الخلفية بالاضافة إلى كاميرا السيلفي.

مواصفات هاتف ون بلس 7T

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الشاشة : اوليد بحجم 6.55 إنش بدقة FHD+

المعالج : من كوالكوم فئة سناب دراغون 855 بلس.

الذاكرة العشوائية : 8GB رام.

ذاكرة التخزين : 128GB و 256GB.

الكاميرات : 48MP و 12MP و 16MP.

كاميرا السيلفي : 16MP.

النظام : اندرويد 10.

البطارية : 3800mAh.

مواصفات هاتف ون بلس 7T برو

الشاشة : اوليد بحجم 6.65 إنش بدقة QHD.

المعالج : من كوالكوم فئة سناب دراغون 855 بلس.

الذاكرة العشوائية : 8GB و 12GBرام.

ذاكرة التخزين : 256GB و 512GB.

الكاميرات : 48MP و 12MP و 16MP.

كاميرا السيلفي : 16MP.

النظام : اندرويد 10.

البطارية : 4085mAh.

التدوينة ون بلس ستكشف عن سلسة هواتف OnePlus 7T يوم 26 سبتمبر الجاري ظهرت أولاً على عالم التقنية.