ون بلس ستكشف عن سلسة هواتف OnePlus 7T يوم 26 سبتمبر الجاري

كما كان منتظراً أعلنت شركة ون بلس أنها ستكشف عن الهواتف الجديد OnePlus 7T و OnePlus 7T Pro في حدث ضخم ستقيمه الشركة في الهند يوم 26 سبتمبر الجاري.

الشركة أيضاً اعلنت أن ستعقد حدثاً آخر في لندن يوم 10 أكتوبر القادم لإطلاق السلسة الجديدة من هواتف 7T في المملكة المتحدة وأوروبا.

مواصفات ون بلس 7T و وون بلس 7T تحدثنا عنها كثيراً خلال الأيام الماضية حيث تتشابه الجهازين في بعض الاشياء ولكن هناك بعض الاختلافات وتشمل التصميم وحجم الشاشة ودقتها والبطارية والكاميرات الخلفية بالاضافة إلى كاميرا السيلفي.

Coming soon: your next upgrade. Watch #OnePlus7TReveal on Sept 26. https://t.co/NatHwGsV0f pic.twitter.com/6ZzS1z8OdA