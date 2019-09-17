دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع جوجل تؤكد رسمياً على موعد مؤتمرها القادم في 15 من أكتوبر للإعلان عن Pixel 4 ظهر على التقنية بلا حدود.

أرسلت شركة جوجل الدعوات الرسمية للقنوات الإعلامية للإعلان عن مؤتمرها القادم في 15 من أكتوبر، والذي تكشف فيه رسمياً عن سلسلة هواتف Pixel 4 كما تقدم بعض الأجهزة الأخرى مثل Pixelbook 2، وإصدار جديد من مكبرات Google Home الصوتية.

أكدت عملاق البحث رسمياً اليوم على موعد مؤتمر 15 من أكتوبر، وهو الموعد الذي أشارت إليه بعض التسريبات السابقة التي جاءت حول سلسلة هواتف Pixel 4.

ومن المقرر أن تقدم جوجل خلال فعاليات المؤتمر إصداراتها الجديدة من هواتف Pixel 4، التي ظهرت بالفعل في العديد من التسريبات خلال الفترة الماضية، والتي جاءت التفاصيل المؤكدة عنها عبر جوجل في إعلانات تشويقية مبكرة من الشركة.

ولقد كُشِف حتى الآن عن تصميم هواتف Pixel 4 بشكل خاص الكاميرة الخلفية بالتصميم المربع، كما أشير إلى تقنية جديدة للتعرف على الوجه يأتي بها الهاتف، والتي تستخدم مستشعرات دقيقة لمسح الوجه والتسجيل في الهاتف.

كما يأتي هاتف Pixel 4 بتقنية جديدة للتلويح وتنفيذ المهام على الهاتف، وهو مشروع جوجل الذي عرف خلال الفترة الماضية بمشروع Soli.

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ولم تكتفي التسريبات بعرض تصميم ومواصفات الهاتف، بل أن الهاتف ظهر في أكثر من مقطع فيديو، كما تم مقارنة النموذج الأولى من الهاتف مع الإصدارات الحالية من الهواتف الذكية.

أيضاً نظراً لتراجع جهاز Pixel Slate اللوحي عن المنافسة في الأسواق، تتجه جوجل للتركيز على جهاز حاسب Pixelbook، حيث تقدم جوجل خلال فعاليات المؤتمر إصدار جديد من الجهاز، مع إصدار جديد أيضاً من مكبرات Google Home الصوتية، لذا نترقب مؤتمر عملاق البحث لنتعرف بشكل أوضح على التقنية التي تقدمها للأسواق هذا العام.

المصدر

هذا الموضوع جوجل تؤكد رسمياً على موعد مؤتمرها القادم في 15 من أكتوبر للإعلان عن Pixel 4 ظهر على التقنية بلا حدود.