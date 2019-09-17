شكرا لقرائتكم خبر عن سيناتور أمريكى: إيران تسعى لزرع عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتقد السيناتور جيم ريش الرئيس الجمهورى للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى الحكومة الإيرانية، بعد الهجوم الذى وقع أول أمس ضد منشآت نفط سعودية قائلا إنه يبرز "جهود إيران لزرع عدم الاستقرار فى الشرق الأوسط".

وحذر ريش ، وفقا لقناة "العربية" الفضائية مساء الإثنين، قائلا : "يجب ألا تقلل إيران من عزم الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن "أى هجوم على القوات الأمريكية المنتشرة فى الخارج يجب أن يقابل برد ساحق.. وكل الأهداف مطروحة".

من جانبه، وصف عضو لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى الجمهورى دان سوليفان، الاعتداء الإرهابى بـ"الاستفزاز الذى يظهر أن النظام الإيرانى ليس له مصلحة فى السعى لتحقيق السلام، بل فى إحداث فوضى فى جميع أنحاء الشرق الأوسط".

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إلى ذلك، أعلن وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر أن الولايات المتحدة ستعمل مع الشركاء على الدفاع عن النظام الدولى الذى تقوضه إيران بعد الهجوم غير المسبوق على المنشآت النفطية فى السعودية.