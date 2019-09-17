شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية الألمانى يلتقى نظيره اللبنانى فى برلين غدا الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد وزير الخارجية الألمانى هايكو ماس، مباحثات ثنائيه مع نظيره اللبنانى جبران باسيل، يوم الأربعاء المقبل بمقر الخارجية الألمانية بالعاصمة برلين. وأوضح بيان صادر عن الخارجية الألمانية، أن المباحثات سوف تشمل المستجدات فى المنطقه، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين.

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