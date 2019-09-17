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العاهل المغربى يؤكد وقوف بلاده إلى جانب السعودية ضد أى تهديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الاثنين، وقوف بلاده إلى جانب السعودية ضد أي تهديد يطال أراضيها وسيادتها الوطنية، مشددًا على أن أمن واستقرار السعودية جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار المغرب.

 

جاء ذلك في برقية بعث بها العاهل المغربي الملك محمد السادس، وفقا لقناة "سكاي نيوز" الفضائية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، إثر الهجوم الإرهابي الذي استهدف منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

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وأعرب العاهل المغربي في برقيته عن إدانته واستنكاره الشديدين للعدوان على منشأتي النفط السعوديتين، معتبرًا هذا العدوان يشكل تهديدًا للأمن والسلم في العالم.

 

وأكد الملك محمد السادس تضامن المغرب ووقوفها الدائم إلى جانب السعودية ضد أي تهديد يستهدف سلامة أراضيها وسيادتها الوطنية و"في وجه أي محاولة دنيئة للنيل من امن واستقرار بلدكم الشقيق"، مشيرًا إلى أواصر الأخوة الصادقة والتضامن الفاعل التي تربط العاهلين والبلدين والشعبين الشقيقين، مؤكدا الالتزام والإيمان الراسخ بوحدة المصير.

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