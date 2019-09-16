شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجرافيك.. كيف تقرأ لوحات التحذير وعلامات الطرق لضمان سلامتك؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شددت وزارة النقل على أن اتباع تعليمات وسائل السلامة من قبل مستخدمي الطرق من السائقين أثناء القيادة وغيرهم، يسهم في تقليل نسبة الحوادث المرورية، وتوفير حركة مرور منتظمة.

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وأشارت إلى أنها تسعى للتعريف بكافة إجراءات ووسائل السلامة، حرصًا منها على توفير طرق آمنة وتقليل وقوع الحوادث في المملكة، حيث نشرت إنفوجرافيك يتضمن عددا من اللوحات التحذيرية وعلامات الطرق.