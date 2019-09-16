شكرا لقرائتكم خبر عن إنفوجرافيك.. كيف تقرأ لوحات التحذير وعلامات الطرق لضمان سلامتك؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
شددت وزارة النقل على أن اتباع تعليمات وسائل السلامة من قبل مستخدمي الطرق من السائقين أثناء القيادة وغيرهم، يسهم في تقليل نسبة الحوادث المرورية، وتوفير حركة مرور منتظمة.
وأشارت إلى أنها تسعى للتعريف بكافة إجراءات ووسائل السلامة، حرصًا منها على توفير طرق آمنة وتقليل وقوع الحوادث في المملكة، حيث نشرت إنفوجرافيك يتضمن عددا من اللوحات التحذيرية وعلامات الطرق.
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