دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة 11 تطبيق و 11 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد

كما عودناكم وبشكل أسبوعي نستعرض معكم باقة من ألعاب وتطبيقات نظام التشغيل أندرويد المدفوعة، على أن تكون متاحة مجّانًا وبالكامل لفترة محدودة لجميع المستخدمين. لتكون هذه المقالة صفقة كبيرة لمستخدمي النظام أندرويد المذكور، ودائمًا ما نؤكد لا تُؤجل تحميل أي تطبيق أو لعبة تُعجِبُكَ فربما لا يتم الأخذ بالوقت المحدد والرجوع لسعره الحقيقي في أي وقت، عمومًا دعونا لا نتحدث أكثر وننتقل بشكل مباشر للقائمة ( 11تطبيق و 11 على متجر جوجل بلاي ):

Flags for Travelers : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم. Learn French with MosaLingua : السعر الحقيقي 4.49$، مجاني لمدة 1 يوم. Speedometer GPS Pro : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 4 يوم. anime.chat – WAStickerApps : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Castle 3D Pro live wallpaper : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم. Circlines Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 1 يوم. Dock Circle 3D – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. iOS Lines White – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. UX S9 – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 3 يوم. MAGNOLIA Icon Pack 3D : السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 4 يوم. Zephyr – Icon Pack : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم.

Lophis Roguelike:Card RPG game,Darkest Dungeon : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 5 يوم. CATHERINE THE VAMPIRE : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. [VIP]Coin Princess: Tap Tap Retro RPG Quest : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Everybody’s RPG : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. MARK’S LIFE: السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. SOMEDAY: السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. The epic of legend 1 -The Tower of Lost: السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 6 يوم. Brick Breaker : Evolution RPG: السعر الحقيقي 1.49$، مجاني لمدة 7 يوم. Dungeon X Pixel Hero VIP: السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم. Freelancer Simulator Inc : Game Dev Money Clicker: السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم. Tap Town Premium (idle RPG) – Magic : السعر الحقيقي 0.99$، مجاني لمدة 7 يوم.

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التدوينة 11 تطبيق و 11 لعبة متاحة مجّانًا ولفترة محدودة على أندرويد ظهرت أولاً على عالم التقنية.