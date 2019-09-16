دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

© Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع vivo تعلن رسمياً عن هاتف NEX 3 5G بشاشة Waterfall بسعر يبدأ 810 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.

أعلنت شركة vivo الآن عن هاتف NEX 3 5G الذي يتميز بشاشة Waterfall ويضم معالج Snapdragon 855 Plus، مع مستشعر سامسونج ISOCELL Bright GW1 رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، على أن يتوفر بسعر يبدأ من 810 دولار.

كشف اليوم عن أول إصدار لشركة vivo بميزة الإتصال بشبكات الجيل الخامس، حيث يأتي هاتف NEX 3 5G بشاشة منحنية 90 درجة بتصميم Waterfall FullView بتقنية Super AMOLED وبحجم 6.89 إنش، كما أنه أول إصدار في الهواتف الذكية بأبعاد 99.6% في الشاشة بالنسبة لإطار الهاتف.

وتختفي الأزرار المادية من تصميم هاتف vivo NEX 3، حيث تأتي الشاشة الجانبية للهاتف بميزة حساسية الضغط، بتجربة تحاكي الأزرار المادية، مع إستجابة بالإهتزاز عند الضغط كما تدعم المهام المختلفة، ويأتي الهاتف أيضاً بميزة X-Axis Haptic التي تقدم تجربة أفضل في الإهتزازات مع الألعاب أو الكتابة عى الهاتف.

ويضم هاتف NEX 3 5G مستشعر رئيسي في الكاميرة الخلفية بدقة 64 ميجا بيكسل، مع مستشعر ثانوي بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، وأخر بدقة 13 ميجا بيكسل بعدسات telephoto.

بينما تتميز كاميرة السيلفي في هاتف NEX 3 5G بتصميم منبثق يضم مستشعر بدقة 16 ميجا بيكسل، كما تأتي كاميرة السيلفي بميزة جديدة تعرف بPortrait Master Hyper HDR، والتي تعمل على رفع دقة النطاق الديناميكي بين وجه المستخدم وسطوع الخلفية، وتضم الكاميرة الرئيسية بزوايا عرض واسعة، مع قدرة على دعم المستخدم بميزة التيلسكوب وmacro التي تدعم التنشيط بنقر سريع.

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ومن المقرر أن يتوفر هاتف NEX 3 5G بذاكرة عشوائية 8 أو 12 جيجا بايت رام، كما يتميز بسعة تخزين 256 جيجا بايت، أيضاً يضم الهاتف رقاقة معالج Snapdragon 855 Plus، كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4500 mAh مع تقنية الشحن السريع في شاحن 44W .

يذكر أن سلسلة هواتف NEX 3 ستنطلق خلال الأشهر المقبلة في آسيا، وجنوب شرق آسيا، مع بعض الأسواق الأخرى، على أن يتميز النموذج الرئيسي من الهاتف بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 جيجا بايت بسعر 707 دولار لإصدار 4G من الهاتف.

بينما ينطلق هاتف NEX 3 5G بنموذج رئيسي بسعر 810 دولار، ويأتي النموذج الأعلى بذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 256 جيجا بايت بسعر 877 دولار، ومن المقرر أن يبدأ الحجز المسبق للهاتف اليوم على أن يبدأ شحن الهاتف في 21 من سبتمبر.

المصدر

هذا الموضوع vivo تعلن رسمياً عن هاتف NEX 3 5G بشاشة Waterfall بسعر يبدأ 810 دولار ظهر على التقنية بلا حدود.