دبي: كاميرا ترصد شجاعة طفلة قاومت متحرشاً في مصعد

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة رصدت الكاميرات في منطقة مردف بإمارة دبي شجاعة طفلة قاومت متحرشاً في احد المصاعد. وفي التفاصيل التي نشرها موقع الإمارات اليوم فإن طفلة صغيرة تبلغ من العمر 10 سنوات قاومت نادلاً عربيا من جنسيتها حاول رصدت الكاميرات في منطقة مردف بإمارة دبي شجاعة طفلة قاومت متحرشاً في احد المصاعد. وفي التفاصيل التي نشرها موقع الإمارات اليوم فإن طفلة صغيرة تبلغ من العمر 10 سنوات قاومت نادلاً عربيا من جنسيتها حاول التحرش بها في المصعد، بعد أن تسلل إلى البناية التي تسكن بها في منطقة مردف. المجني عليها قالت إنها كانت برفقة شقيقتها الصغرى في متجر بالمجمع السكني الذي تقيم به، ومن ثم توجهت إلى منزلها، وحضر المتهم وسألها عن اسمها وعمرها ورقم شقتها فردت عليه لكن لم تخبره برقم الشقة، وحين وصلت إلى مدخل البناية فوجئت به يدخل وراءها ويلحقها إلى المصعد، وحاول سحبها إلى الخارج من ذراعها لكنها تمسكت بالباب، ثم حاول تقبيلها لكنها قاومته، ومن فرط خوفها أبلغت والدتها بما حدث في اليوم التالي. وأفاد والد المجني عليها أنه راجع تسجيلات كاميرات المراقبة، التي رصدت تفاصيل الجريمة وشوهد المتهم وهو يتعقب الطفلة، وهي تحاول دفعه من المصعد، بينما ينظر إلى الكاميرات ثم يحاول تقبيلها ويبادر بالفرار.

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