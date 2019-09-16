الخارجية الروسية تندد بالهجوم على المنشآت النفطية السعودية وتدعو إلى التحقيق اللازم

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "مثل هذا التطور للأحداث يسبب قلقا جادا في موسكو. ندين بشدة الهجمات على أهداف غير عسكرية، وتدمير البنية التحتية الاجتماعية والاقتصادية، وأي أعمال يمكن أن تؤدي إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب على الطاقة، وتثير موجة جديدة من عدم الاستقرار في سوق الهيدروكربونات العالمي، مع ما يترتب على ذلك من آثار سلبية على الاقتصاد العالمي".

كما أضافت الخارجية في البيان، أنه من غير المجدي استغلال الوضع القائم حول المنشآت النفطية السعودية بهدف التصعيد ضد إيران بما يتماشى مع الخط الأمريكي المعروف، مشيرة إلى أن خيارات الرد بالقوة على الهجوم، والتي تناقشها واشنطن غير مقبولة: "نوصي بشدة بعدم التسرع في الاستنتاجات حول هوية منفذ الهجوم على مصافي النفط السعودية. ونعتبر أنه من غير المجدي استخدام ما حدث لتأجيج المشاعر نحو إيران في إطار النهج المعروف للولايات المتحدة. ونعتبر خيارات الرد بالقوة، التي يُزعَم مناقشتها في واشنطن في الوقت الحالي غير مقبولة".

كما أشارت الخارجية الروسية في البيان إلى أن الهجمات الأخيرة على المنشآت النفطية السعودية نتيجة مباشرة للأزمة المستمرة في اليمن.

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وكانت جماعة "أنصار الله" (الحوثيون) أعلنت استهداف حقلي نفط بقيق وخريص في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، أول من أمس السبت، بـ10 طائرات مسيرة، وتوعدت بتوسيع نطاق هجماتها داخل العمق السعودي.