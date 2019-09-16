الصين تحضّ واشنطن وطهران على "ضبط النفس" بعد الهجوم على أرامكو







اسماء السيد - بكين: حضّت الصين الاثنين الولايات المتحدة وإيران على "ضبط النفس" بعد هجوم بطائرات مسيّرة استهدف منشأتين نفطيتين تابعتين لمجموعة أرامكو السعودية، اتهمت واشنطن طهران بشنّه. واعتبرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ أن توجيه الاتهامات "في غياب تحقيق نهائي أو إدانة" هو أمر غير مسؤول.



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