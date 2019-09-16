اليمن.. مقتل جنديين وجرح ضابط في تفجير وهجوم بمحافظتي شبوة وعدن

القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمحافظة شبوة لوكالة "سبوتنيك"، إن مجهولين فجروا عبوة ناسفة بالتزامن مع مرور آلية تابعة لقوات الأمن الخاصة على مدخل مدينة عتق عاصمة المحافظة، قادمة من مديرية بيحان شمال غربي شبوة.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER

وأضاف، أن الكمين أدى إلى مقتل المساعد أول ناصر سالم الفلاحي الحارثي، وإصابة النقيب عبد الرحمن قطنان الحارثي.

في سياق آخر، سقط جندي قتيلاً برصاص مسلحين في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن.

Advertisements

وأفاد شهود عيان لـ"سبوتنيك"، بأن مسلحين هاجموا حاجز تفتيش أمني قرب جولة الرحاب في منطقة العريش بمديرية خورمكسر شرق عدن، ما أسفر عن مقتل جندي.

ويوم السبت الماضي، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك"، بأن الجيش اليمني نقل عربات بي تي آر ومدرعات وعشرات الجنود من محافظة مارب شمال شرقي اليمن، إلى مدينة شقرة في مديرية خنفر شرق عاصمة محافظة أبين، وذلك عبر محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.

وأضاف أن التعزيزات هي الثانية خلال أقل من 24 ساعة من وصول دبابات ومدرعات إلى مدينة شقرة ومواقع في العرقوب بمديرية خنفر، قادمة من محافظة شبوة.

وأعلن المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن "مسام"، الجمعة الماضية، إتلاف 1250 لغماً وعبوة ناسفة في محافظة شبوة جنوب شرقي اليمن.