النهضة التونسية: هيئة الانتخابات هي المخولة بإعلان نتائج الرئاسيات

تونس/ عادل الثابتي / الخليج 365

قال سمير ديلو، مدير حملة مرشح حركة "النهضة" عبد الفتاح مورو، إن الجهة الوحيدة المخولة بإعلان النتائج الرسمية للرئاسيات هي "هيئة الانتخابات".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ديلو، في مقر حملة مورو، إثر صدور نتائج تقديرية عن مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء(خاصة).

وأظهرت إحصائيات تقديرية لـ"سيغما كونساي"، تأهل المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي للدور الثاني لانتخابات الرئاسة.

ووفق النتائج التقديرية التي قدمتها "سيغما كونساي" على تلفزيون الحوار التونسي (الخاص) تقدم قيس سعيد المرشح المستقل بـ 19.50 بالمائة من الأصوات.

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وجاء القروي رئيس حزب "قلب تونس" في المرتبة الثانية 15.5 بالمائة، ومورو مرشح "النهضة" في المرتبة الثالثة 11 بالمائة.

وجاء المرشح المستقل (وزير الدفاع) عبد الكريم الزبيدي في المرتبة الرابعة بـ 9.4 بالمائة، وحل يوسف الشاهد (رئيس الحكومة الحالي) في المرتبة الخامسة بـ 7.5 بالمائة، وجاء الصافي سعيد بـ 7.5 بالمائة في المرتبة السادسة

وفي المؤتمر الصحفي، قال ديلو إن "النتائج مختلفة عما تشاهدونه عن مؤسسات إعلامية"، في إشارة إلى نتائج سبر آراء الناخبين.

وأضاف "لا نريد فرض أمر واقع ولا نريد من أحد أن يفرض أمرا واقعا على الرأي العام".



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