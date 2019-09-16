رئيس البرلمان العراقي يبحث مع شركة أمريكية التعاون بالطاقة

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365

بحث رئيس مجلس النواب (البرلمان) العراقي محمد الحلبوسي، مع شركة أمريكية مختصة بالطاقة والكهرباء، على التعاون في ملف الاستثمارات والطاقة.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس المجلس، الأحد في بغداد، رئيس شركة "جي أي" الأمريكية جون رايس، ورئيس فرعها في الشرق الأوسط جو أنيس، وفق بيان لمكتب الحلبوسي.

وأعرب رئيس البرلمان العراقي عن استعداد السلطة التشريعية لدعم الشركات الاستثمارية والخطط الحكومية.

وقال البيان إن الحلبوسي بحث كذلك ملف التعاون والشراكة في مجال الطاقة، والتزامات الشركة بإعادة تأهيل المحطات الكهربائية، فضلًا عن توفير طاقة جديدة وإنشاء محطات تعمل بالغاز المصاحب، لضمان توفير الطاقة الكهربائية.

كما دعا رئيس البرلمان العراقي الشركة الأمريكية إلى "تقديم الخدمات الاجتماعية في المناطق التي تُنفَّذُ فيها مشاريع الطاقة الكهربائية، كبناء المدارس والمراكز الصحية".

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من جانبه، أكدت شركة "جي أي"، وفق المصدر ذاته، رغبتها في تعزيز التعاون والشراكة مع العراق.

وقدَّم رئيس الشركة نبذة عن مشاريع الشركة لتأهيل قطاع الكهرباء في عموم مناطق البلاد، مؤكدًا رغبته في "تعزيز التعاون والشراكة" مع العراق.

ويعاني العراق من نقص إنتاج الطاقة الكهربائية، رغم توقيعه الكثير من العقود الخاصة بإنشاء المحطات الكهربائية؛ إذ يأتي تكرار انقطاع الكهرباء على رأس شكاوى السكان.

كما يستورد العراق جزءا من طاقته الكهربائية من إيران، لتعويض النقص الذي تتعرض له المنظومة الوطنية خصوصا في فصل الصيف. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.