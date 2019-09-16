"أطباء السودان" تحذر من تفشى الملاريا في دارفور‎

الخرطوم/ الخليج 365

حذرت لجنة أطباء السودان المركزية (غير حكومية)، الأحد، من تفشى مرض الملاريا في مدينتي نيالا والفاشر بإقليم دارفور، غربي البلاد.

جاء ذلك في بيان صادر عن اللجنة الطبية، إحدى مكونات تجمع المهنيين السودان، قائد الحراك الاحتجاجي بالبلاد، اطلعت عليه الخليج 365.

وقال البيان إن "مواطني مدينتي الفاشر ونيالا وبعض مناطق دارفور يعانون من حالات إصابة بالملاريا، وقد توفي إثر ذلك عدد من المرضى (دون ذكر عدد الوفيات)".

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وينتشر مرض الملاريا عندما تلدغ بعوضة شخصًا مصابًا بالعدوى مسبقًا، وتمتص الدم والطفيليات ومن ثم تلدغ شخصًا آخرًا.

وأضافت اللجنة الطبية في بيانها: "تعاني ولايات دارفور (5 ولايات) وعدة ولايات أخرى بالبلاد (دون تحديد)، من شح وندرة، وفي بعض الأحيان انعدام للدواء والمحاليل الوريدية والأدوية المنقذة للحياة".

وناشدت اللجنة، وزارة الصحة والمنظمات العاملة بالتدخل العاجل لإنقاذ مواطني دارفور.

ولم يتسن الحصول على تعليق من قبل السلطات السودانية على ما أوردته اللجنة الطبية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.