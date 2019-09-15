دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع Realme تكشف عن جدولها الزمني لدفع تحديث Android 10 لهواتفها الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.

كشفت شركة Realme عن قائمة بالهواتف الذكية المقرر أن يصل إليها تحديث Android 10 في 2020، حيث تشمل هذه القائمة عدد 8 من إصدارات الشركة.

أكدت شركة Realme خلال فعاليات مؤتمر Realme XT على خططها لدعم عدد 8 من إصدارات الشركة بتحديث Android 10 خلال عام 2020 المقبل، لذا لن يتم دفع تحديث Android 10 لأي من هواتف Realme خلال عام 2019.

ومن المقرر وفقاً لجدول Realme الزمني لدفع تحديث Android 10، أن يتم تحديث كلاً من Realme XT ، وRealme X، وRealme 5 Pro وأيضاً Realme 3 Pro في الربع الأول من عام 2020.

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بينما يصل التحديث إلى مستخدمي هواتف Realme 5، وRealme 3، وأيضاً Realme 3i في الربع الثاني من عام 2020، أيضاً يصل التحديث إلى مستخدمي هاتف Realme 2 Pro في الربع الثالث من العام المقبل، بينما لا تشمل قائمة التحديث كلاً من هواتف Realme 2 وأيضاً Realme 1.

المصدر

هذا الموضوع Realme تكشف عن جدولها الزمني لدفع تحديث Android 10 لهواتفها الذكية ظهر على التقنية بلا حدود.